“Інтерпайп Сталь” святкує свою восьму річницю. Металургійне підприємство – перше в регіоні за більш ніж 40 років, збудоване з нуля. Наразі Інтерпайп Сталь залишається найсучаснішим в Україні. Якими здобутками пишаються та чим завод живе зараз – дивіться.

Перша плавка металу на “Інтерпайп Сталь” відбулася у січні 2012 року. Відтоді січень заведено вважати місяцем народження заводу. Це – один з головних інвестиційних проєктів регіону, створений за європейськими стандартами із дотриманням жорстких екологічних норм. Впроваджені тут технології ознаменували новий етап для української металургії. Та завод не припиняє розвиватись. На сьогодні в його арсеналі майже п’ятсот марок сталі.

Майже півтора року на підприємстві діє програма обміну досвідом для персоналу. За цей час на партнерських підприємствах Хорватії, Туреччини, Мексики та інших країн побували півсотні працівників різних ланок: від сталеварів до начальників змін. Наприклад, пан Анатолій вже двічі допомагав колегам у В’єтнамі.

Сьогодні на “Інтерпайп Сталі” працює близько шестисот осіб. Кожен з них має можливість кар’єрно зростати. Керівництво заводу та компанії зацікавлене у розвитку своїх співробітників. Адже вони утримують підприємство на позиції лідера галузі от вже вісім років. Пан Євген, наприклад, за цей час пройшов шлях від розливщика сталі до начальника ділянки.

Цього року в “Інтерпайп Сталі” планують зав’язати партнерські контакти з новими підприємствами у різних куточках світу та продовжать підтверджувати статус виробництва світового класу.