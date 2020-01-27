За них сплатили приватні автоперевізники. Ціна кожного об’єкта щонайменше двісті тисяч гривень. Комплекси сучасні та зручні – є освітлення, лави та навіть плитка для людей з вадами зору. Де з’явилися нові зупинки та скільки ще планують встановити цьогоріч – дивіться далі в сюжеті наших кореспондентів.

Тактильна плитка для людей з вадами зору, безбар’єрна пішохідна огорожа для безпеки людей від ДТП. А ще лави, економічне LED-освітлення та стінки із загартованого скла, яке значно безпечніше за звичайне.

Біля площі Героїв Майдану чиновники презентують одну з шістнадцяти нових зупинок громадського транспорту. Їх встановили повністю за гроші автоперевізників, що працюють на проспекті Яворницького.

Містяни такі ініціативи підтримують. У захваті навіть гості міста.

Де встановлювати зупинки, вирішувала спеціальна комісія враховуючи прохання містян, побажання перевізників та пасажиропотік. Більшість таких комплексів з’явилися саме у центрі міста, на проспекті Яворницького. Хоча не обділили увагою й віддалені райони Дніпра.

Перші вісім встановили у районі Діївки. Також на вулиці Ільченка та на вулиці Робоча))

Загалом у Дніпрі понад півтори тисячі зупинок громадського транспорту, комплексами обладнані лише третина. Цьогоріч бюджетним коштом планують так само облаштувати ще 77 зупинок.