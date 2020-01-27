Стільки людських життів забрав Голокост. 27-го січня світ відзначає день пам’яті його жертв. У Дніпрі вшанування загиблих відбулося у музеї культурно-ділового центру “Менора“. Свічки пам’яті запалили представники єврейської та німецької націй і небайдужі українці.

“Остаточне вирішення єврейського питання” – ось так формально нацисти завуалювали прагнення знищити цілу націю. У часи Другої світової війни євреїв масово розстрілювали, труїли газом й катували у таборах смерті. 27 січня світ відзначає День пам’яті жертв Голокосту.

Сімдесят п’ять років минуло з дня звільнення Аушвіц-Беркенау, одного з найбільших нацистських концтаборів, де замордували понад мільйон людей. Серед тих, хто пережив та пам’ятає той страшний період, здебільшого євреї, чиє дитинство припало на Голокост. Пані Фаїна тоді була зовсім крихіткою, однак спогади та трагічна історія сім’ї із нею назавжди.

Вшанувати пам’ять загиблих у часи Голокосту зібралися кілька десятків людей. Серед них і представники Німеччини.

Голокост торкнувся майже кожної єврейської родини. Жертви тих подій не завжди у повній мірі ділилися своїми страшними спогадами. Тож їхнім нащадкам та усьому світу важливо зберегти цю пам’ять в історії. На честь загиблих у єврейського народу є традиції вшанування.

За часів Голокосту, під час Другої світової війни, за офіційною статистикою, загинуло шість мільйонів євреїв. Кожен четвертий або п’ятий з них був з України.