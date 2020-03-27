Державна підсумкова атестація для учнів 4 та 9 класів – скасовується

27.03.2020

Навчальний рік же триватиме до 1 липня. Епідеміологічна ситуація в країні внесла зміни у навчальний процес. Що ж до випускників 11-тих класів, ЗНО та вступної кампанії  тут усе залежатиме від дати закінчення карантину. У Міністерстві освіти і науки підготували два сценарії можливого розвитку подій. Які  дивіться далі.

Якщо карантин закінчиться ще у цьому навчальному році і учні повернуться за шкільні парти, то навчання триватиме до 1 липня. Впродовж травня та червня вони закріплюватимуть теми,що проходили дистанційно. Якщо ж до школи діти не повернуться, над прогалинами у знаннях вчителі з ними працюватимуть у новому навчальному році, у вересні. На це буде передбачено додатковий час.

Та для випускників 11 класів навчальний рік закінчиться лише після результатів ЗНО. І з незалежним оцінюванням є два можливих сценарії. Якщо карантин закінчиться в травні або червні, основна сесія розпочнеться наприкінці червня. Результати ЗНО  в липні.

Зміни чекають і на строки проведення вступної кампанії.

Для студентів вишів навчальний рік має закінчитися, як і планувалось. А сесії університети можуть проводити дистанційно.Якщо це неможливо  виш має перенести їх на наступний навчальний рік. Для студентів-випускників захист дипломів та атестаційні іспити проводитимуться теж дистанційно. Виняток  єдиний державний кваліфікаційний іспит та атестація тих, хто здобуває ступінь докторів філософії, мистецтва або наук.

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