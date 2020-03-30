 Компанія Інтерпайп передала лікарні №21 необхідне обладнання

Інформація про потреби медиків спочатку надійшла в обласний штаб протидії коронавірусу. Інтерпайп входить до цього штабу, тому підхопив замовлення й виконав його. Тридцять медичних апаратів надійшли у розпорядження лікарів.Міська клінічна лікарня №21 форпост протидії коронавірусу. Наскільки швидко її обладнають, настільки впевнено почуватимуть себе місто й дніпряни. Компанія Інтерпайп відразу відреагувала на потреби лікарів. Використали міжнародні зв’язки, знайшли необхідні апарати, купили й доставили

Медики добре знають, чим треба укомплектовувати бокси швидкої терапії інфекційних хворих. Невипадково вони замовили саме ці апарати.

Компанія Інтерпайп приєдналася до цілодобової праці обласного штабу протидії коронавірусу. Пошук та закупівля необхідного обладнання, дефіцитних медичних препаратів, засобів захисту медиків триває постійно.

На загальнодержавному рівні компанія Інтерпайп вже виділила понад 2 мільйони доларів на закупівлю експрес тестів. На забезпечення області Інтерпайп планує профінансувати 45 мільйонів гривень. Такий внесок у протистояння коронавірусу буде серйозною допомогою медикам й лікарням міста та області.