Чи вплинув карантин на роботу підприємств Камянського?

Кілька десятків підприємств та заводів і ледь не половина мешканців, які там працюють. Кам’янське живе завдяки численним виробництвам, що там розташовані. Наша кореспондентка Марія Курач довідалася – чи вплинув карантин на робочий процес, яка ситуація із зарплатами та що насправді відбувається у цехах. Дивіться.

Вітання усім. Дійсно, на підприємствах Кам’янського працюють кілька десятків тисяч мешканців. На час карантину робота на виробництвах не зупиняється. Згідно з офіційною інформацією, за можливості, деякі люди працюють дистанційно. Інші – продовжують виконувати свої обов’язки на місцях. Для їхньої безпеки та зручності організовують службові перевезення, якщо їх не було раніше. Адже деякий громадський транспорт, хоча і їздить, його кількість значно скоротили. Також на виробництвах ввели додаткові санітарні заходи. Про них нам розповіли самі працівники різних підприємств.

“Наше підприємство забезпечило працівників нашими маршрутками, забезпечило засобами індивідуального захисту. Нам міряють температуру на підприємстві.”

За неофіційною інформацією, яку ми отримали від працівників різних підприємств міста, подекуди людям сильно скоротили кількість змін на квітень. Тобто, хтось прийдешнього місяця вийде на роботу буквально один раз, хтось декілька. На інших заводах робочий тиждень скоротили до чотирьох днів і так далі. Найстрашніше, що працівники не знають, чи виплатять їм зарплату. Поки що одні отримують гроші стабільно, іншим – затримують виплати. У найкращому випадку ті, кому урізали зміни, розраховують на мінімальну зарплатню. Однак, чи отримають вчасно хоча б цю суму – невідомо. Більше про ситуацію у Кам’янському дізнавайтесь у наступних випусках.