На Дніпропетровщині створюють госпітальні бази, які прийматимуть пацієнтів з підозрою на коронавірус. Окрім Дніпровської двадцять першої та Криворізької інфекційної лікарень, облаштують відділення ще у сімнадцяти медзакладах шести міст області.також до Дніпропетровщини вже прибула матеріальна допомога з Китаю. Детальніше – у наступному сюжеті наших журналістів.

Кам’янське, Першотравенськ, Синельникове, Нікополь, Павлоград та Новомосковськ. Саме у цих містах обласний департамент охорони здоров’я запланував створити госпітальні бази.

У Дніпрі окрім 21-ї лікарні, такий осередок розгорнули в ОКЛ імені Мечникова.

Створення відповідних умов та закупівлі обладнання – це ще не все. Відкритим залишається питання професійної підготовки обласних анестезіологів. Адже саме ці лікарі першими вступають у двобій з коронавірусом. І більшість з них досі навіть не мали нагоди попрацювати з новими апаратами ІВЛ.

У обласному ж департаменті охорони здоров’я розповіли: головна задача новоутворених госпітальних баз – рівномірно розподілити навантаження на лікарні.

Тим часом, до Дніпра вже прибула допомога з Китаю. Переважно це гумові рукавички, термометри, шапочки та бахіли. Вантаж із засобами захисту розподілять між усіма новоутвореними госпітальними базами області.

“Зараз порахуємо, зробимо усі документи та будем розподіляти все. Щоб максимум завтра все доїхало до лікарень у Кривому розі, Павлограді та інших містах.”