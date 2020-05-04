Більшість нових випадків коронавірусу в області — у Дніпрі та Кривому Розі

На Дніпропетровщині нараховують майже півтисячі випадків захворювання на коронавірус! Станом на 19:00 понеділка їх 460. За вихідні виявили понад сто нових хворих. В Україні ж число інфікованих перевалило за 12 тисяч, 418-ть додалося за минулу добу. Докладна ситуація в нашому регіоні та інших областях далі у сюжеті.

Плюс 113 за святкові вихідні. На Дніпропетровщині стрімко зросла кількість інфікованих коронавірусом. Станом на 19 годину понеділка в області зареєстровано вже 460 випадків захворювання.

Найбільше нових хворих із Дніпра – близько п’ятдесяти та Кривого Рогу – 46. У Дніпрі COVID виявили у співробітника апеляційного суду. Його колег нині тестують, приміщення суду дезінфікують.

У лікарні Мечникова рятують життя 23-річній жінці, що через COVID втратила двійню. Її ще минулої середи доправили із Марганцю у вкрай тяжкому стані.

Зараз хвора – у комі, на апараті штучної вентиляції легенів. Лікарі вже перелили пацієнтці майже 5 літрів крові. На щастя, є перші ознаки покращення стану.

Загалом в Україні станом на 19 годину понеділка зареєстровано 12 331 випадок захворювання на коронавірус. Найбільше нових інфікованих на Буковині та Київщині – по 69. В столиці, до речі, вулиці почали дезінфікувати за допомогою дронів.

Серед лідерів із поширення COVID – Одещина. Позавчора там виявили 80 нових хворих. Та ситуація в області одеситів вочевидь не лякає, адже ось як вчора виглядав курортний район Аркадія: відкриті магазини й кафе, люди масово гуляють вулицями без засобів захисту.

У МОЗ повідомляють: Україна наразі минає очікуваний пік захворюваності та виходить на так зване плато, де кількість випадків не має стрімко зростати. Нагадаємо, останніми днями фіксують від 400 до 550 нових випадків.

Сьогодні на позачерговому засіданні, уряд скасував заборону на проведення планових медичних операцій. Проте, щоб не наражати на небезпеку лікарів, хворих прийматимуть тільки після проходження ПЛР-тестування на коронавірус.