Трагедія на Новому мосту

Вчора вдень, чоловік стрибнув у річку з20-метрової висоти. Про подію повідомила поліції жінка, яка проїжджала повз. За словами очевидців, чоловік виглядав приблизно на 20-25 років, був одягнений у білу футболку та чорні брюки. Майже дві години рятувальники намагались його відшукати у річці, але марно. На березі виявити чоловіка також не вдалося. Наразі з’ясовуються всі обставини. Далі у сюжеті дивіться про резонансні події, що трапились у місті та області за минулий тиждень.

У Дніпрі першого травня неподалік від вулиці Березинській вщент розбився одномоторний літак.

В результаті падіння літака загинули двоє людей. Це досвідчений пілот-інструктор та його курсант. Що стало причиною трагедії поки невідомо. Є припущення, що пілот втратив контроль над керуванням. В результаті залізний птах впав за межами злітно-посадкової смуги.

Ще одна смертельна подія трапилась у Петриківському районі, що на Дніпропетровщині. На залізничному переїзді вантажний потяг протаранив автомобіль та протягнув його на понад 700 метрів. В іномарці знаходилась подружня пара, що загинула на місці. По приїзду рятувальників встановлено: водій автомобіля проігнорував звукові та світлові сигнали світлофора та потрапив під колеса поїзда.

Також рятувальники нагадують про необхідність дотримуватись правил пожежної безпеки. Тільки за минулий тиждень по області трапилось 170 пожеж, з них переважна більшість в екосистемах. Прикладом, третього травня в Юр’ївському районі вогонь охопив три гектари сухої трави та очерету.

Також за минулий тиждень трапилось дві лісові пожежі.