Карантин подовжать до 22-го травня

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час позачергового засідання Кабміну. Втім, з 11-го числа будуть введені певні пом’якшення. Які – дивіться далі.

Отже, з 11 травня в Україні карантин послаблять. Мають запрацювати парки, сквери та зони відпочинку. А ще салони краси та перукарні. Але там повинні будуть дотримуватись певних правил, які вже розробили у мінохорони здоров’я. Відкриють також літні майданчики окремих кафе та ресторанів. Дозволять і роботу закладів харчування на виніс.

З 11 ТРАВНЯ

– ВІДКРИВАЮТЬСЯ ПАРКИ, СКВЕРИ, ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ

– ВІДКРИВАЮТЬСЯ САЛОНИ КРАСИ ТА ПЕРУКАРНІ

– РОЗПОЧИНАЮТЬ РОБОТУ ЗАКЛАДИ ХАРЧУВАННЯ “НА ВИНІС”

– ВІДКРИВАЮТЬСЯ ЛІТНІ МАЙДАНЧИКИ ОКРЕМИХ КАФЕ ТА РЕСТОРАНІВ

– ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ, ОКРІМ РОБОТИ ТРЦ

Дозвіл працювати за певних умов отримають заклади побутового обслуговування та сервіси побутової техніки. Крім того, свої двері для відвідувачів відчинять музеї та бібліотеки. А на закритих базах зможуть проводити тренування в командних видах спорту.

З 11 ТРАВНЯ

– ВІДКРИВАЮТЬСЯ СЕРВІСИ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ

– ВІДКРИВАЮТЬСЯ МУЗЕЇ ТА БІБЛІОТЕКИ

– ПРАЦЮВАТИМУТЬ СТОМАТОЛОГИ

– ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ АДВОКАТІВ, НОТАРІУСІВ, АУДИТОРІВ

– ПОЧИНАЮТЬСЯ ТРЕНУВАННЯ З КОМАНДНИХ ВИДІВ СПОРТУ НА ЗАКРИТИХ БАЗАХ ))

Водночас українців просять до 11 травня дотримуватись правил карантину. Це заклики не лише уряду, а й лікарів, які працюють на передовій боротьби із коронавірусом. Дуже важливо, кажуть у Кабміні, завершити процес карантину правильно.