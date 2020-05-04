Дніпряни відзначатимуть 9 травня попри карантин

Про це на власній сторінці у Фейсбук заявив міський голова Борис Філатов. Розклад всіх заходів та трансляцій на восьме та дев’яте травня оголосять незабаром. Також мер розповів історію свого дідуся, який загинув під час Другої світової. Таким чином, Борис Філатов запустив флешмоб #Герої_Дніпра, в якому закликає людей писати розповіді про свої рідних, які брали участь у тій війні та які захищають Україну зараз. Дев’ятого травня всі імена героїв будуть відтворені лазерною проєкцією на будівлі міськради.

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