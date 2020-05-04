До медзакладів Дніпра доправили 9 бійців із зони проведення ООС

У лікарні Мечникова рятують життя 49-річному Олександру, якому осколки потрапили просто у мозок. Минулої доби на фронті було гаряче. Окупанти 11-ть разів порушили режим тиші та застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети вісімдесят другого калібру. Подробиці далі.

З протитанкових гранатометів та кулеметів — біля Широкиного, з заборонених мінометів вісімдесят другого калібру під Богданівкою. Ворог засипав вогнем українські позиції на Донеччині. Під обстріл потрапили також Авдіївка, Кам’янка та Пищевик. На Луганщині ж російські найманці гатили з артилерії, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї по околицях Кримського. За добу втрат серед українських захисників немає. Внаслідок ворожих обстрілів один воїн отримав поранення, троє — бойові травмування.

На травневі свята із пораненнями до лікарень Дніпра доправили дев’ятьох українських захисників. Зокрема трьох – до опікового центру та одного – найтяжчого – до лікарні Мечникова. 49-річному Олександрові осколки ворожої міни пробили череп та застрягли у мозку.

Наразі ж загрози життю бійця немає. Після операції Олександр швидко йде на поправку. Він вже при тямі та розмовляє. Дуже чекає на приїзд дружини та хоче знову повернутися на фронт.

Від учора ж ще двоє військових заразилися коронавірусом, загалом на нього хворіє майже півсотні представників збройних сил. Випадків інфікування на фронті не зафіксовано.