В Україні третій день поспіль меншає кількість нових випадків коронавіру

366 хворих за добу. В Україні – третій день поспіль меншає кількість нових випадків інфікування коронавірусом. Також від учора одужала рекордна кількість українців – 256. Зокрема шестеро – на Дніпропетровщині. Натомість маємо 18 нових випадків. Докладна ситуація по нашій області та інших регіонах – далі у сюжеті.

Загалом станом на 19 годину вівторка в Україні зареєстровано 12 697 випадків захворювання на COVID. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні вдалося уникнути повномасштабної епідемії. Завдяки вчасно введеному карантину та титанічній праці наших медиків.

Після спаду захворюваності серед медиків, який фіксували декілька днів поспіль, число інфікованих лікарів знову зросло. 92 випадки за добу. Загалом в Україні із початку епідемії занедужали майже дві з половиною тисячі медпрацівників. Це – одна п’ята від усіх хворих на COVID. Аби ще раз нагадати про важливість карантину, у МОЗ зняли тематичне відео. На кадрах – українська родина, що займається звичними справами вдома у костюмах біологічного захисту. Саме такі щодня змушені носити лікарі по декілька годин поспіль.

За добу від коронавірусу померли 13-ро українців. Водночас від учора COVID здолали аж дві з половиною сотні людей. Шестеро – на Дніпропетровщині. Натомість у нас зареєстровано 18 нових випадків: семеро хворих із Кривого Рогу, двоє – з Дніпра, по три – у Підгородному та Дніпровському районах, по одному – з П’ятихатського та Софіївського. Таким чином в області – вже 478 інфікованих. В лікарнях перебувають 110 хворих. Двоє – у важкому стані. У більшості ж хвороба протікає в легкій формі й вони знаходяться вдома на самоізоляції. Аби убезпечити сусідів інфікованих, в Дніпрі – посилено дезінфікують їхні будинки. Обробляють кожен поверх, сходи, лІфти та лавочки.

В МОЗ заявляють: зараз Україна знаходиться на піку епідемії й скоро захворюваність піде на спад. Скоріш за все, карантин буде подовжено ще раз – після 22-го травня. Проте із низкою нових пом’якшень. Уряд планує розширити цей список на найближчому засіданні – дозволити поновити ще більше видів підприємництва.