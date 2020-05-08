Дніпровська влада і бізнес об’єднались для боротьби з пандемією

Координатором зусиль стала компанія Інтерпайп. За два місяці під егідою створеного для протидії коронавірусу благодійного фонду «Відродження регіону» об’єдналися понад сто підприємств. До ініціативи приєдналася і компанія OLX. Спільно з Інтерпайп вони закупили й поставили сім апаратів штучної вентиляції легенів з повітряними компресорами в лікарні Дніпропетровської області.

Одним з головних ускладнень захворювання на COVID-19″ є запалення легенів. У важких випадках пацієнтів рятують на апаратах штучної вентиляції. Тому Фонд “Відродження регіону”, компанії “Інтерпайп” та “OLX” придбали для лікарень Дніпра і нашої області 7 таких апаратів. Два з них привезли до Дніпровської міської лікарні номер дев’ять, що є опорним медзакладом другої хвилі.

Суворо дотримуючись інструкції, фахівці збирають всі необхідні частини й одразу перевіряють роботу.

Апарати штучної вентиляції легенів від фонду “Відродження регіону”- це сучасне високотехнологічне медичне обладнання американського виробництва.

Нові апарати будуть корисні при лікуванні й інших захворювань, коли пацієнту потрібна інтенсивна терапія і реанімація. Застосовувати їх можна навіть для немовлят вагою від 100 грамів. Також апарати ШВЛ привезли до четвертої й шостої міських лікарень Дніпра.

Вартість обладнання склала майже сім мільйонів гривень. Свій внесок в цю справу зробила і компанія OLX. Сервіс входить до ТОП-10 найбільш відвідуваних торгових майданчиків світу. А мобільний додаток OLX встановлений на кожному другому українському смартфоні.

Апарати штучної вентиляції легенів передали також до Нікопольської та Новомосковської міських лікарень.