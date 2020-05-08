В нашій області з’явився апарат для дитячої замісної ниркової терапії

Його придбали коштом благодійників. Гроші назбирали ще місяць тому на порятунок семирічної Дарини, яка зі страшними опіками потрапила до обласної лікарні. На жаль дитину врятувати не вдалося. Але люди вирішили, що гроші мають піти на порятунок інших дітей. Тому на зібрані кошти придбали обладнання для перитонеального діалізу.

На початку квітня Даринка в тяжкому стані потрапила до реанімації Обласної дитячої лікарні. Дівчина отримала численні опіки. Потім у неї відмовили нирки. В таких випадках дітей підключають до діалізного апарату. Але ані в Дніпрі, ані в області його не було.

Тоді Дарину повезли до Запоріжжя, де був найближчий апарат для діалізу. Втім, на жаль, дівчинку врятувати не змогли. На той час для порятунку дитини зібрали чималу суму – 170 тисяч гривень.

Отже, громада вирішила придбати апарат для замісної ниркової терапії. Саме він міг би врятувати життя дівчинці. Сьогодні новий діалізний апарат передали у відділення реанімації Обласної дитячої лікарні. Медики кажуть — він портативний і його без проблем можна пересувати.

Тепер діти з гострою або хронічної нирковою недостатністю зможуть отримувати замісну терапію. А це, кажуть лікарі, близько двадцяти маленьких пацієнтів на рік.