Лікарі-інфекціоністи, медсестри та фельдшер

13.05.2020 18:41

П’ятеро медиків з Дніпра вирушили до Чернівців, аби допомогти колегам у боротьбі з пандемією. Чернівецька область наразі лідер в Україні за кількістю хворих на COVID-19. Там вкрай не вистачає персоналу. Тож наші фахівці викликались попрацювати у тамтешніх медзакладах протягом двох тижнів. До того ж, деякі з добровольців уже мали досвід роботи в жорстких умовах епідемії — зокрема, в Італії. До Чернівецької області нашим медикам видали всі необхідні засоби індивідуального захисту.

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