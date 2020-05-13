Літні тераси кафе та ресторанів приймають перших, з моменту впровадження карантину, відвідувачів. А батьки, змучені прогулянками на балконі, нарешті вивели дітей у парки та на майданчики. А от відкриття бібліотек та музеїв поки затримується. Наші кореспонденти поспілкувалися із дніпрянами, які нарешті змогли відчути пом”якшення карантину.

Обробити руки, виміряти температуру — і лише після цього можна обрати собі місце на літній терасі. Між столами мінімум півтораметрова дистанція. Меню теж зазнало змін. Аби зайвий раз його не торкатись, можна відсканувати QR-код. Такі заходи безпеки постійних клієнтів не відлякують. От і Ірина прийшла до цього ресторану аби випити улюбленої кави.

Цей ресторан знаходиться прямісінько у центрі міста. Керівництво закладу розповідає — на одинадцяте травня чекали з нетерпінням. До відкриття літньої тераси готувались заздалегідь.

Ще одним пунктом послаблення карантину стало відкриття дитячих та спортивних майданчиків. Наразі їх вже заполонили, втомлені від домашньої ізоляції батьки з малечею.

У міськраді ж нагадують: попри послаблення карантину масові скупчення людей досі під забороною. Виняток — культурні та спортивні заклади, які знаходяться безпосередньо під керівництвом міста. Там тепер дозволено проводити репетиції та тренування. Однак одночасно у приміщення має знаходитись не більш як пів сотні осіб.

З 22 травня Міністерство охорони здоров’я запланувало наступне послаблення карантину. Наразі відомо про ще два етапи,які за сприятливих умов мають запрацювати першого та одинадцятого червня.