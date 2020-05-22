Допомога лікарням області

У Дніпрі компанія ІНТЕРПАЙП та благодійний фонд «Відродження регіону» продовжують забезпечувати медзаклади необхідним. Цього разу дев’ятій міській лікарні доставили сучасний та надзвичайно важливий для пацієнтів газоаналізатор. Таке ж обладнання поставили й в лікарню Нікополя. Подробиці — у наступному сюжеті!

Нове медичне обладнання персонал дев’ятої міської клінічної лікарні чекає з самого ранку. Сьогодні компанія ІНТЕРПАЙП й благодійний фонд “Відродження регіону” передають цьому закладу сучасний газоаналізатор.

За словами завідувачки діагностичної лабораторії, про такий апарат можна було тільки мріяти. Каже — це обладнання знадобиться і для хворих на COVID і для інших тяжких пацієнтів. З його допомогою можна буде дослідити концентрацію газів та електролітів у крові.

Це обладнання вкрай необхідно в екстрених випадках. Керівниця цієї лікарні зазначає — в них є один такий апарат, але він вже застарів. Тому, благодійна допомога від фонду “Відродження регіону” та компанії ІНТЕРПАЙП стане у нагоді. Використовуватись газоаналізатор буде і після завершення пандемії.

Новий газоаналізатор отримала і перша лікарня в Нікополі. Для закупівлі двох одиниць сучасної медтехніки виділили майже 650 тисяч гривень. Гроші на газоаналізатор для дніпровської лікарні виділила компанія ІНТЕРПАЙП, а для Нікополя — компанія Centravis, у співпраці з фондом “Відродження регіону”.

Фонд “Відродження регіону”, створений за ініціативи компанії ІНТЕРПАЙП, зібрав понад 10,5 мільйонів гривень. Його учасниками стали понад ста різних компаній.