Майже половина областей України сьогодні не готові до чергового пом’якшення карантину. Серед них й Дніпропетровщина. Причина: недостатня кількість

протестованих мешканців області. В облдержадміністрації кажуть: будуть домовлятися із МОЗ. Тим часом COVID-19 на Дніпропетровщині підтвердили вже у понад восьми з половиною сотень людей.Одужали 176 жителів регіону. Все, що варто знати про епідситуацію в нашій області та по Україні – далі в сюжеті.

Станом на ранок п’ятниці до зняття низки карантинних обмежень виявилися не готовими аж 10 областей України. Три західні регіони та Київщина — через завелику кількість хворих. Буковина – ще й через брак ліжок для інфікованих COVID-19. Решта областей — через недостатню кількість тестувань. В їхньому числі й наша.

Обласні чиновники пояснюють: не дотягнули до норми через простій обласної лабораторії. Нагадаємо, в понеділок її перевіряла комісія із Центру громадського здоров’я. За той день в області не підтвердили жодного випадку інфікування.

“Коли працювала ця комісія і ще день після її роботи, у нас призупинялося робота лабораторії. Тобто технічно, ці дні якраз випали зі статистики. Коли ми робимо зазвичай 250 – 300 – 350 тестів на день, це вплинуло у підсумку на цю статистику.”

Вже 22 травня на Дніпропетровщині мали б поновити роботу громадського транспорту без спецперепусток, відкрити готелі, розпочати богослужіння та спортивні змагання.

Втім очільник ОДА запевнив: область вже почала перемовини із МОЗ, аби таки отримати дозвіл на пом’якшення. Результат має бути вже в понеділок. А показник, через який не дозволили послабити карантин, назвав суто формальним.

“По показниках захворюваності, по показниках госпіталізацій — у нас досить стабільна ситуація, ми її втримаємо під контролем. Вважаємо за доцільно таки відкрити цю другу хвилю. Проте, звичайно, будемо діяти згідно із постановою Кабміну.”

Станом на 19 годину п’ятниці в області – 859 випадків захворювання на коронавірус. Три додалося від учора – захворіли двоє мешканців Новомосковського району та один житель Дніпра. Натомість за добу хворобу здолали одразу 55 пацієнтів. В Дніпровській інфекційній лікарні продовжують перебувати 78 пацієнтів з коронавірусом, семеро – у важкому стані. До лікарні Мечникова доправили ще трьох хворих. Серед них 32-річна вагітна жінка.

В Україні ж загальна кількість хворих сьогодні перевищила 20 000. За минулу добу виявили 442 нових інфікованих. З них 74 медики. Ще одне зараження на COVID-19 підтвердили на Хмельницькій АЕС, загалом на станції зареєстрували вже 15 випадків.

Найбільшу кількість нових хворих виявили на Львівщині та Буковині – 65 та 63 випадки відповідно. У Києві — додалося 47 хворих. Навіть, попри велику кількість хворих та заборону МОЗ на перехід до другого етапу, мер столиці Віталій Кличко просить дозволу запустити наземний транспорт та метро. Також завтра в столиці відкриють оновлений зоопарк.

У МОЗ також заявили про намір відкрити міжобласне сполучення, басейни та фітнес-центри 1 червня, а 10-го – ресторани у звичному вигляді. Загалом в Україні — вже одужала третина хворих на COVID, померли 578 людей. У боротьбі з інфекцією заразилися майже 4 тисячі медпрацівників.