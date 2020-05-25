Пом’якшення карантину

Не зважаючи на те, що готовність Дніпропетровщини до другого етапу послаблення карантину досі під питанням, відповідні дозволи на пом’якшення обласна влада вже надала. Від учора почали відновлювати міжміські перевезення, сьогодні відкрилися станції метрополітену. Запрацюють найближчим часом і дитячі садочки. Тож що залишається під забороною, а що дозволено мешканцям нашого регіону — дивіться.

Напівпорожній центральний автовокзал Дніпра та салони автобусів без пасажирів. На Дніпропетровщині дозволили роботу приміського та міжміського транспорту. Однак возити майже нікого.

Наразі рух відновлено у напрямку Кам’янського, Нікополя, Новомосковська та Павлограда. На лівобережній автостанції нас запевнили: попри вкрай низький пасажиропотік, вони вже працюють як і в докарантинний період.

“Від завтра або з середи буде відновлено рух у напрямку Синельникового, Іларіонового та Криничанського району.”

Значно простіше тепер пересуватися й Дніпром. Від учора для проїзду містом спецквиток не потрібен. Хоча в міськраді зізнаються: відновили поки не всі маршрути. Зокрема, не їздять 124, 136, 45, 76 та деякі інші автобуси. Однак заспокоюють: мешканці з усіх районів можуть дістатися центру.

“Станом на понеділок, коли відновили роботу ще 8 маршрутів, на маршрутах міста працює понад 65% рухомого складу взагалі. До кінця цього тижня у нас відновлять свою роботу ще близько 10 маршрутів громадського транспорту.”

Свою роботу поновило й метро. У Дніпрі спеціальна комісія дозволила відкрити станції від понеділка, з 15 години.

“Люди мають їздити в масках або респіраторах, має відбуватися регулярна дезінфекція і платформ, і вагонів. Також має при купівлі жетонів дистанція зберігатися.”

Також на Дніпропетровщині дозволена робота готелів без функціонування ресторанів. Релігійні зібрання можуть проводитись за умови не більше однієї особи на 10 квадратних метрів. Можна також організовувати спортивні заходи до п’ятдесяти осіб та без глядачів.

А з 27 травня відновити роботу зможуть і дитячі садочки. Проте на Дніпропетровщині до відкриття поки що готові лише дошкільні заклади Кам’янського та Кривого Рогу.

А приємним бонусом до другого етапу послаблення карантину стало відновлення роботи дніпровських фонтанів. Від сьогодні вони знову тішать око мешканців.

Усі сфери діяльності, які почали поступово відновлювати, все одно потребують виконання спільних правил: використання засобів індивідуального захисту, дотримання дистанції, дезінфекція приміщень та уникнення скупчень людей.