Звільнено керівника обласного лабораторного центру

Сьогодні стало відомо про звільнення керівника обласного лабораторного центру Олександра Штепи. Нагадаємо, роботу установи минулого тижня перевіряли фахівці МОЗ та представники правоохоронних органів. Причиною такої уваги стала підозра у недостовірності й спотворенні результатів ПЛР тестів на COVID. Звільнення очільника лабораторії – результат цього розслідування. Зараз призначено нового виконувача обов’язків. Проведення тестування на коронавірус повністю відновлено. За суботу та неділю в лабораторному центрі провели тисячу проб. З облдержадміністрації заявили, що загалом питання із затримкою проведення тестів в області вирішено.

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