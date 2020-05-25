Звільнено керівника обласного лабораторного центру

25.05.2020 16:59

Сьогодні стало відомо про звільнення керівника обласного лабораторного центру Олександра Штепи. Нагадаємо, роботу установи минулого тижня перевіряли фахівці МОЗ та представники правоохоронних органів. Причиною такої уваги стала підозра у недостовірності й спотворенні результатів ПЛР тестів на COVID. Звільнення очільника лабораторії – результат цього розслідування. Зараз призначено нового виконувача обов’язків. Проведення тестування на коронавірус повністю відновлено. За суботу та неділю в лабораторному центрі провели тисячу проб. З облдержадміністрації заявили, що загалом питання із затримкою проведення тестів в області вирішено.

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