Абітурієнтам невдовзі надішлють запрошення на пробні ЗНО

ЗНО цього року розпочнеться 25-го червня. Як відомо, Міністерство освіти та науки визначилося із графіком проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Також абітурієнтам невдовзі надішлють запрошення на пробні тестування. Які особливості цьогорічного ЗНО та як до нього готуються випускники – розкажемо зараз.

Віка, не підіймаючи голови, готується до ЗНО. Вона буде здавати математику, українську, географію та німецьку мову. Дівчина навіть радіє, що карантин дав їй додатковий час на підготовку.

Через карантин ліцей, де вчиться Віка, як і всі школи міста, вдався до дистанційної освіти. Серед іншого викладачі проводять зум-конференції з математики, української мови та літератури. Дівчина багато займається й сама. Чи дійсно готова, хоче зрозуміти на пробних ЗНО.

Вже відомо, що пробне ЗНО з української призначено на 15 червня, з інших предметів – на 17-е. Невдовзі в особистих кабінетах учасників розмістять запрошення-перепустки, із вказаними адресами.

Основна сесія ЗНО розпочнеться 25 червня тестуванням з математики. Інформацію про отримані результати з усіх навчальних предметів розмістять на інформаційних сторінках учасників до 29 липня. При проведенні цьогорічного ЗНО абітурієнтам доведеться дотримуватися ще й так званого санітарного протоколу.

На основній сесії видаватимуть по 2 медичні маски на кожен тест, але можна використовувати власні. Абітурієнтам на вході також вимірюватимуть температуру. Якщо в когось вона буде вища за 37,3, на тестування не допустять. Здавати ЗНО такий учасник буде на додатковій сесії.