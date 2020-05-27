Намагався потрапити до супермаркету без маски й опинився у залі суду

У Дніпрі розпочався судовий процес над чоловіком, який принципово не використовував засоби індивідуального захисту у громадських місцях. Обвинувачений виправдовується — не міг знайти маски в аптеках. Та ще й не визнає постанови Кабінету Міністрів, яка зобов’язує їх носити. Буцімто це порушує його конституційні права. Що вирішив суд та як коментують ситуацію юристи — у наступному сюжеті.

Цей конфлікт стався у квітні в одному із супермаркетів на Червоному Камені. Чоловік принципіально не вдягнув маску, коли заходив до торгової зали. Охорона магазину викликала поліцію. Як результат, правоохоронці виписали протокол за порушення правил карантину. Євген, автор цього відео, свою провину не визнає й досі.

Чоловік виправдовується — маску не носив начебто ще й через те, що не міг знайти її в аптеках. Наразі ж засоби захисту вже придбав. Сьогодні, у залі суду, Євген вирішив захищати свою позицію без допомоги адвоката.

Однак, суддю своїми аргументами Євген переконати не зміг.

Юристи ж пояснюють, наразі у мережі інтернет розповсюджено дуже багато фейків стосовно карантинних заходів. У тому числі про незаконність відповідного рішення Кабінету Міністрів. Довіра до цієї інформації й створює такі прецеденти.

“Ця норма поширюється на носіння маски в громадських місцях. Якщо брати цю ситуацію — супермаркет є громадським місцем. І це правило на нього обов’язково поширюється.”

Також правозахисники стверджують — навіть за фіксації порушення правил карантину. все одно можна уникнути штрафу.

“Якщо ми беремо ситуацію, що людина визнає свою провину — я схиляюсь до того, що суд визнав би винним, однак обмежився усним попередженням.”

Проте Євген все ж вирішив стояти на своєму. Яке рішення прийняв суд — стане відомо найближчим часом. Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує штраф у сімнадцять тисяч гривень.