Загальна кількість інфікованих в області перевищила дев’ять сотень

Головна лікарка, що відпустила додому дев’ятьох пацієнтів із коронавірусом – недооцінила стан хворих. Такий вердикт винесла обласна медична комісія, що понад два тижні працювала у Кривому Розі. Нагадаємо, там очільниця одного з медзакладів самовільно виписала пацієнтів із COVID-19, троє з яких потім померли. Тим часом загальна кількість інфікованих на Дніпропетровщині вже перевищила дев’ять сотень. Докладна ситуація по нашій області та в інших регіонах – далі в сюжеті.

3 тижні тому очільниця криворізької лікарні №4 відпустила додому на самоізоляцію 9 пацієнтів із COVID. За декілька днів двоє з них – померли вдома, ще одну хвору повторно шпиталізували вже до іншої лікарні, проте врятувати – не змогли. За результатами розтину комісія встановила: жінка, що пішла з життя в лікарні, померла через двосторонню пневмонію, яка є прямим ускладненням коронавірусу. А основна причина смерті пацієнтів, що загинули вдома – онкологія

У департаменті охорони здоров’я Кривого Рогу заявили: на час виписки пацієнтів лікарня не була перевантажена хворими, у медиків були засоби захисту. Наразі головна лікарка вже відсторонена від обов’язків.

Загальна ж кількість хворих на Дніпропетровщині зросла до дев’яти сотень. За минулу добу додалося 10 випадків. Троє нових інфікованих із Дніпра, троє з Дніпровського району, по одному – із Кривого Рогу, Покровського, Новомосковського та Васильківського районів. Від учора ще один хворий помер, одужали тринадцятеро. Також відомо: коронавірус зафіксували у понад двох сотень медпрацівників у сорока лікарнях області. Найбільше – у Дніпрі.

В Україні ж другий день поспіль кількість одужалих перевищує число нових хворих на коронавірус. Так, за минулу добу виявили 321 інфікованого, натомість аж 420 українців — здолали хворобу. Найбільше випадків зареєстрували в Чернівецькій області – 43, Рівненській – 39 та в місті Києві – 29.

Відсьогодні в Україні поновили роботу залізничні каси. Вже у продажу квитки на 14 поїздів. Серед напрямків – популярні Київ-Одеса, Дніпро-Одеса, Київ-Маріуполь та Одеса-Харків. З першого червня квитки продаватимуть за 90 днів до відправлення, а не за 45 та 60, як раніше. А поновити міжнародне авіасполучення обіцяють вже із 15-го червня.