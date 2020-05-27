Міграційна служба України поновила свій звичний режим роботи

Зараз в Дніпропетровській області працює сорок п’ять територіальних підрозділів. Громадян прийматимуть із розрахунку одна людина на 10 квадратних метрів. До того ж відвідувачі мають бути в захисній масці та рукавичках. Чекають й іноземців та осіб без українського громадянства, які не встигли виїхати з країни через введені карантинні обмеження. Ніяких адмін покарань в таких випадках не буде. А от необхідні послуги та роз’яснення в Міграційній службі обов’язково нададуть.

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