Минулої доби збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню. Стріляли біля Новотроїцького, Старогнатівки, Широкиного, Кримського, Луганського та Новолуганського. Тим часом у Дніпрі медики врятували життя заступника комбата “Луганськ-1”. Днями йому зробили складну операцію. Нині боєць прагне повернутися на фронт.

20 травня стало відомо, що у Луганській області поблизу селища Трьохізбенка в зоні проведення Операції об’єднаних сил загинув командир батальйону поліції «Луганськ-1» Сергій Губанов. Ще троє бійців дістали осколкові поранення. Одного з них днями прооперували у лікарні ім. Мечникова. Головний лікар каже — вижити чоловіку вдалося тільки завдяки диву.

Сам боєць каже, нині почувається добре і вже готовий знову воювати. Однак лікарі поки не виписують. Чоловік пам’ятає, як отримав поранення. Ще з трьома бійцями був на бойовому завданні, коли раптом пролунав вибух.

Що ж до новин з фронту, минулої доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню та обстріляли наші позиції поблизу Новотроїцького, Старогнатівки, Широкиного, Кримського, Луганського та Новолуганського.

Сьогодні в районі проведення операції Об’єднаних сил пішов з життя командир 1-ї окремої танкової бригади підполковник Юрій Межаков. Вічна пам’ять герою!