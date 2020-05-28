У Дніпрі медики врятували життя заступника комбата “Луганськ-1”

28.05.2020 18:22

Минулої доби збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню. Стріляли біля Новотроїцького, Старогнатівки, Широкиного, Кримського, Луганського та Новолуганського. Тим часом у Дніпрі медики врятували життя заступника комбата “Луганськ-1”. Днями йому зробили складну операцію. Нині боєць прагне повернутися на фронт.

20 травня стало відомо, що у Луганській області поблизу селища Трьохізбенка в зоні проведення Операції об’єднаних сил загинув командир батальйону поліції «Луганськ-1» Сергій Губанов. Ще троє бійців дістали осколкові поранення. Одного з них днями прооперували у лікарні ім. Мечникова. Головний лікар каже — вижити чоловіку вдалося тільки завдяки диву.

Сам боєць каже, нині почувається добре і вже готовий знову воювати. Однак лікарі поки не виписують. Чоловік пам’ятає, як отримав поранення. Ще з трьома бійцями був на бойовому завданні, коли раптом пролунав вибух.

Що ж до новин з фронту, минулої доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню та обстріляли наші позиції поблизу Новотроїцького, Старогнатівки, Широкиного, Кримського, Луганського та Новолуганського.

Сьогодні в районі проведення операції Об’єднаних сил пішов з життя командир 1-ї окремої танкової бригади підполковник Юрій Межаков. Вічна пам’ять герою!

Теги: , , ,

Інші новини

Продовження скандалу з обласним лабораторним центром

28.05.2020 18:13

В Україні знову стрімко зросла кількість хворих на коронавірус

28.05.2020 18:06

Внутрішньоквартальні дороги, світлофори та ремонт школи

28.05.2020 18:02

З 1 червня в Україні стартує купальний сезон

28.05.2020 17:53

Затримали по гарячих слідах

28.05.2020 17:43

Загальна кількість інфікованих в області перевищила дев’ять сотень

27.05.2020 17:40
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com