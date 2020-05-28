Затримали по гарячих слідах

Поліція Дніпра знайшла чоловіка, який погрожував підірвати обласну раду та облдержадміністрацію. Напередодні ввечері він зателефонував та повідомив, що заклав у будівлі сімнадцять кілограмів вибухівки. Правоохоронці екстрено евакуювали сімсот працівників установ, а вибухотехніки та кінологи обстежили усі приміщення. Загроза виявилася хибною. Псевдомінером виявився 32-річний житель Солонянського району. У чоловіка вилучили сім-карту та телефон, з якого він повідомляв про замінування.

“Чоловіка було затримано в порядку 208-ї статті кримінально-процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про повідомлення чоловіку про підозру та обрання міри запобіжного заходу. За неправдиве повідомлення про замінування чоловіку загрожує від двох до шести років позбавлення волі.”