Затримали по гарячих слідах

28.05.2020 17:43

Поліція Дніпра знайшла чоловіка, який погрожував підірвати обласну раду та облдержадміністрацію. Напередодні ввечері він зателефонував та повідомив, що заклав у будівлі сімнадцять кілограмів вибухівки. Правоохоронці екстрено евакуювали сімсот працівників установ, а вибухотехніки та кінологи обстежили усі приміщення. Загроза виявилася хибною. Псевдомінером виявився 32-річний житель Солонянського району. У чоловіка вилучили сім-карту та телефон, з якого він повідомляв про замінування.

“Чоловіка було затримано в порядку 208-ї статті кримінально-процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про повідомлення чоловіку про підозру та обрання міри запобіжного заходу. За неправдиве повідомлення про замінування чоловіку загрожує від двох до шести років позбавлення волі.”

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