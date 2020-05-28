З 1 червня в Україні стартує купальний сезон

Пляжі Дніпропетровщини готуються приймати відпочивальників. За процесом підготовки пильно стежать рятувальники та Держпродспоживслужба. Адже власники пляжів мають виконати усі вимоги для безпечного початку сезону. Детальніше — у наступному сюжеті.

13 офіційних пляжів – саме стільки їх на Дніпропетровщині. Втім, готуватися до купального сезону почали лише три:

“Будуть, ми сподіваємося, першого числа відкриті своєчасно пляж у місті Нікополі. По місту Дніпро ведуться теж підготовчі роботи на пляжі “Сагайдак” (колишній Воронцова) і у Павлограді теж проводять активну роботу.”

Інші ж пляжі поки не поспішають готуватися до купального сезону, там ще визначаються з обсягом робіт. Аби зони відпочинку запрацювали, мають виконати ряд вимог.

“Рятувальна станція, медпункт, сам пляж повинен підсипатися чистим піском, встановлюватися урни, функціювати туалети, встановлюються душові, ногомийки, питні фонтанчики.”

Крім того, власник чи балансоутримувач пляжу має щотижня контролювати якість води у питних фонтанчиках та власне у самій водоймі. Кожна зона відпочинку на час купального сезону повинна обов’язково укласти договір з рятувальними службами, які мають водолазів, каже представник Державної служби надзвичайних ситуацій.

“Всі пляжі, які відкриваються, проходять обстеження водолазною службою зі складанням відповідних актів, зі складанням схеми пляжу на якій визначається розташування рятувального поста.”

Нагадаємо, 18 травня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив: попри ситуацію з COVID-19 відкривати пляжний сезон — безпечно.

Та попри дозвіл відкрити пляжний сезон, МОЗ рекомендує українцям не забувати про безпеку. Дотримуватися соціальної дистанції, носити захисну маску. І все ж не ходити на пляж людям, старшим за 60 років.