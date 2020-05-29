Автокран у пастці

В центрі Дніпра на проспекті Олександра Поля вантажівка провалилась та застрягла в ямі. Внаслідок чого обірвалась й каналізаційна труба. Вона була сполучена між багатоповерхівкою, навчальним закладом та покинутою будівлею. Під загрозою затоплення опинився частина проспекту. Чи вдалось запобігти аварії — з’ясовував наш Марко Ручка.

Ранком четверга бригада електриків приїхала на проспект Поля, 17, аби замінити тут трансформатор. Але в ході роботи колесо автокрану раптово провалилося у яму, що утворилася в землі.

За допомогою місцевих та рятувальників вантажівку вдалось витягнути й в решті звільнити з пастки.

Але надзвичайна пригода мала й інші наслідки. Через провалля була пошкоджена каналізаційна труба, сполучена з навколишніми будівлями.

Через цю ситуацію під загрозою затоплення опинились найближчі будинки та художня школа. Відходи по саму вінця вже забили каналізаційні колодязі. Тож аби всю вулицю не затопило, місцеві перекрили водопостачання.

Така новина зовсім не здивувала місцевих мешканців. Вони переконані – цього варто було очікувати.

Максим пов’язує проблему, що виникла, із підземними комунікаціями ось цієї заброшеної будівлі. Каже, проблеми з каналізацією тривають з 2011-го року, коли почали зводити ось цю споруду. І з того часу місцеві жителі постійно страждають через нестерпний сморід, щурів та повну антисанітарію.

На подію відреагували з міськради. Депутатка округу приїхала на місце та запевнила — у мерії вже розв’язують це питання. Твердить, комунальники владнають каналізаційні негаразди.

Згодом обіцяють знайти власника недобудови, та домовитися з ним щодо впорядкування навколишньої території. Ми слідкуватимемо за розвитком подій.