Створити казку

Як втілити мрію у життя, знають у Дніпропетровському Академічному театрі опери та балету. У жовтні там планують подарувати глядачам балет “Попелюшка”. Яким він буде, вже добре уявляють постановники. Всі творчі підрозділи театру незабаром під’єднаються до роботи. А зараз малюють декорації. Їх вже бачила наша Ірина Каблоцька.

Директор та художній керівник театру ділиться секретами майбутньої сценічної версії улюбленої казки. Костянтин Пінчук особисто займається сценографією балету “Попелюшка”. І це його третя вистава у якості художника-постановника.

Всі питання з оформлення сцени директор вирішує колегіально з керівниками всіх цехів. Втім все ж таки, чому раптом адміністратор перейшов у творчу майстерню нових постановок?

До запланованої у жовтні прем’єри ще багато часу. Але так вважають ті, хто не бачив процес створення декорацій.

Тут розгорнута лише частина фону. Зараз промальовують останні штрихи та деталі.

Ольга працює художником декоратором два роки, Вікторія – двадцять. Вони добре розуміють одна одну, завдяки єдиному баченню театру.

Поступово, завдяки відблискам та промальованим відтінкам, виходить ефект, схожій на 3D. Втім, його навряд чи можна відтворити технічно. Також, як й зроблені вручну троянди. Коли їх прикріплять на звичайну сітку, тоді на сцені заграють чарівні візерунки. Скільки знадобиться таких трояндочок для ажурної завіси, зараз невідомо.

Добігає кінця розпис цієї частини фону. Незабаром тут малюватимуть другу половину підвалу Попелюшки. А потім будуть палац, парадні сходинки та золота карета. Попереду багато роботи.