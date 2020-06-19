І знову черговий антирекорд

В Україні ще більше зросла кількість інфікованих коронавірусом. За минулу добу зареєстрували 921 випадок захворювання. Це майже на сотню більше, аніж позавчора. Загальна кількість недужих наблизилася до тридцяти п’яти тисяч. На Дніпропетровщині ж ситуація під контролем — нових хворих не виявили. Докладніше-далі в сюжеті.

За минулу добу в Україні вперше виявили одразу 900 випадків захворювання на COVID. Найбільше на Львівщині – 142. Область вже тиждень не полишає перше місце в антирейтингу. Друга — Рівненщина, там зареєстрували 121 випадок. Плюс 92 хворих у Києві, 78 – в Закарпатській області, 76 – в Чернівецькій.

Коронавірус шириться й серед військових. У збройних силах зафіксували ще 11 нових випадків, один — летальний. Помер 58-річний полковник медичної служби, заслужений лікар України Іван Михайлович Гайда. У МОЗ б’ють на сполох через масові порушення карантину в громадському транспорті, ресторанах та нічних клубах. Й анонсують посилення карантину.

На Дніпропетровщині ж від учора не виявили жодного інфікованого. Натомість одужали ще 19 людей. З понад тисячі хворих загалом вже одужали 758. Також усі хворі, що перебували на апаратах ШВЛ, вже дихають самостійно. Чиновники заявляють про стабільну ситуацію в області.

У Дніпрі більшість хворих вже одужала, лікуються трохи більше сотні.

Станом на вечір п’ятниці в Україні зареєстровано 34 984 випадки захворювання на коронавірус. З них понад 16 000 одужали, 985 – померли. Також стало відомо, що в Україні продовжили дозвіл на експериментальні препарати для лікування коронавірусу. Сьогодні Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт.

Ці препарати зможуть застосовуватися лише за згодою пацієнта або його близьких родичів.