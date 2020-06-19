Моторошна ДТП на Набережній Перемоги

Водій трициклу на світлофорі буквально протаранив 12-річного хлопця. А після – втік з місця події. Чи вдалось затримати винуватця та як почувається зараз потерпілий — знає наш Марко Ручка.

Трагедія сталася ось на цьому місці. Хлопчик разом із сестрами переходив дорогу на зелене світло. Водій трициклу, що нісся на швидкості, не загальмував й буквально протаранив 12-річного хлопця.

За лічені хвилини на місце прибула поліція й швидка. Хлопця без свідомості, з чисельними травмами та забоями шпиталізували до обласної дитячої лікарні.

Дитину ж одразу почали готувати до операції. Вчора дві бригади медиків буквально рятували ноги хлопця.

Зараз стан хлопця важкий. Лікарі роблять усе можливе, аби повернути його до повноцінного життя.

Сам хлопець родом із Запоріжжя. В Дніпрі гостював у тітки. Родина звернулась до благодійників, аби ті допомогли зібрати кошти на лікування. Вже витратили понад 30-ть тисяч гривень, і це лише початок. Окрім коштів, Руслану потрібна й донорська допомога.

Тим часом майже дві доби правоохоронці намагаються відшукати винуватця аварії. Поки що — безрезультатно.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Якщо провину доведуть, винуватцю аварії загрожує штраф, виправні роботи або тюремне ув’язнення до трьох років.