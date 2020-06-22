Візит на Інтерпайп сталь лідерів партії “Слуга народу”

Сьогодні голова партії Олександр Корнієнко та керівник фракції у Верховній Раді Давід Арахамія ознайомилися з роботою найбільш сучасного промислового підприємства Дніпропетровщини. Їх супроводжував народний депутат України, заступник голови комітету з питань економічної політики Дмитро Кисилевський. Під час візиту обговорювалися питання розвитку промисловості на Дніпропетровщині.

ІНТЕРПАЙП СТАЛЬ – це найсучасніший металургійний завод України. До того ж доброзичливий до навколишньої середи. Гостям показали повний цикл виплавки сталі із автоматизованим процесом керування. Але найбільше високопосадовців вразив принципово новий підхід до промисловості, у тому числі — ставлення до потреб персоналу.

Компанія Інтерпайп безперервно інвестує у розвиток промисловості області. За останні 10 років ця сума сягнула мільярда доларів. Що особливо вражає на фоні падіння промислового виробництва у країні. У владі погоджуються – українську промисловість потрібно підтримувати.

У владі впевнені, що для розвитку промисловості потрібно і стимулювати інтерес інвесторів.

В промисловості зайняті 2,5 мільйона українців. Й ця галузь має критично важливе значення для стабілізації економіки та розвитку країни. Тож увага високопосадовців до проблем великих підприємств, серед яких вартість електроенергії, забезпечення сировиною та пільги для інвесторів – вкрай бажана.