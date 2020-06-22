Троє загиблих, четверо постраждалих

Серед них — і діти. На трасі Дніпро-Запоріжжя вихідними трапилось жахлива ДТП. Nissan зіштовхнувся із вантажівкою, саме у той час, коли вона повертала. Легковик настільки зім’яло, що рятувальникам буквально довелось вирізати тіла. Що стало причиною моторошної аварії та як почуваються ті, кому пощастило вижити — дивіться далі.

Ось ці моторошні кадри були зроблені одразу після жахливої ДТП, що сталася вночі 20 червня. За попередньою інформацією, на кордоні із Солонянським районом автомобіль Nissan на швидкості влетів у причеп вантажівки. Аварія була настільки потужною, що від легковика залишився металевий брухт.

На момент аварії в салоні легковика було семеро пасажирів. Водій Nissan, пасажир та 2-річна дівчинка загинули. Ще четверо людей були одразу шпиталізовані. Двоє хлопчиків одного та семи років у важкому стані – до обласної дитячої лікарні. Зараз їхньому життю вже нічого не загрожує.

Двох жінок, які втратили в аварії чоловіків, з важкими травмами доправили до лікарні Мечникова. За прогнозами лікарів, одна з постраждалих у дуже важкому стані.

Медики та волонтери кажуть — постраждалі усім забезпечені та фінансової допомоги на лікування не потребують. Тим часом правоохоронці чекають на результати експертиз, аби точно встановити винуватця ДТП.

Покарання за цією статтею — позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років. Якщо винуватцем все ж таки виявиться загиблий водій, справу закриють.