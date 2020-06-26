28-го червня свій день народження святкуватиме Конституція України

Її прийняли у 1996 році. Затвердження проходило важко, були навіть спроби зірвати голосування. Але у підсумку Україна все ж таки отримала свій найголовніший закон, за яким ми живемо й досі.

Преамбула, п’ятнадцять розділів та сто шістдесят одна стаття. Те, з чого складається сучасна Конституція України. Її шлях був непростий. Ще на початку червня 1996 року прийняття головного закону держави було під загрозою

Але все ж таки Конституцію України прийняли. Свої голоси віддали триста п’ятнадцять депутатів. Хоча достатньо було і трьох сотень. Ухвалення Основного закону закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілістність. Але в дві тисячі четвертому після конституційної реформи дещо змінилось.

Хоча правовим проривом історики називають документ майже сторічної давнини – Конституцію Української Народної Республіки. Її автором був Михайло Грушевський. Документ розробляла спеціальна комісія в якій були представники багатьох національностей. Цей статут про державний устрій – був унікальним для 1918 року. В ньому йшлося про розподіл влади на судову, законодавчу та виконавчу. Враховувалась оплата праці депутатам, їхня недоторканність.

Але документ не набув законодавчої чинності через політичні чвари та зміну влади. Сучасна ж Конституція України відзначатиме свій двадцять четвертий день народження. До речі, єдине державне свято, зазначене в основному законі України – це День Конституції.