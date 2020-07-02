Черешня по 150, а полуниця – від 60 гривень за кіло

Ціни на ягоди та фрукти значно підскочили у порівнянні з минулим роком. Продавці виправдовуються – мовляв, несприятливі погодні умови знищили більшу частину врожаю. Що про це думають фермери та яких здорожчань чекати у майбутньому – дізнавався наш Єгор Ромахло.

Вишні, черешні, лохина, ожина та аґрус. Від різномаїття ягід на прилавках місцевих ринків вже розбігаються очі. Та от ціни одразу повертають покупців з небес на землю.

Чи не найбільше у цьому сезоні подорожчали вишні та черешні. Наприклад, за ось цей пакетик ми віддали сорок гривень. Подекуди ж ціни за кілограм сягають 150-и гривень!

Це — один із ринків на житломасиві Перемога. Ціни вже кусаються. Вартість вишні стартує від шістдесяти п’яти гривень. Ожина — від вісімдесяти. Чорниця коштуватиме від сотні за кіло. Продавці пояснюють, у цьому році банально неврожай ягід.

Відповідно й потік покупців значно зменшився. Однак, людей, хто не може відмовити собі у порції вітамінів після карантину, вистачає.

Якщо ж вам хочеться відбірних фруктів та ягід, доведеться викласти солідну суму. Це — один з найбільших ринків у місті. І ціни на мелітопольську черешню розміром з перепелине яйце тут вже зо у півтори сотні гривень. Інші цінники теж вражають.

Та і не ягодами єдиними. Іспанські апельсини — по вісімдесят. Яблука теж зараз везуть із-за кордону. Тому й ціна відповідна.

Розібратись з причиною підвищення цін, зокрема на полуницю, нам допомогли агрономи. Як виявилось, частина ягід померзла.

Жертвою погодних умов стали й черешні. Павло Іванович — фермер. Вирощує цю ягоду неподалік селища Спаського вже вісім років.

Загалом тут понад тисячу дерев черешні. Чоловік пояснює, врожай у цьому році дійсно постраждав від погоди. Через теплу зиму та аномально холодний травень, фермер втратив майже половину ягід.

Окрім черешні один гектар землі чоловік виділив під вирощування абрикосів. Та й з ними у цьому році ситуація катастрофічна. Лише десять відсотків дерев дали плоди.

Тому й ціни на абрикос, каже Павло, теж будуть вищими за торішні. Загалом аграрії підсумовують, вартість ягід в Україні у 2020-у досягла історичного рекорду.