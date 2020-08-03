Протести проти будівництва уранових копалень

Екологічна загроза для всього регіону! Областю шириться хвиля протестів проти будівництва уранових копалень в районі СУрського. Проти небезпечного виробництва на мітинг вийшли й обурені мешканці Таромського. Чи є надія зупинити урановий проєкт – дізнавалися наші кореспонденти.

Хвиля протестів проти уранових копалень докотилася до Таромського. Вечір суботи. Десятки місцевих вийшли на мітинг проти виробництва урану. Збирають підписи.

Нагадаємо, на початку минулого тижня так само мітингували мешканці Новомиколаївки. Уранові копальні планують звести біля Сурського — за кількадесят кілометрів звідси, але жителі Таромського теж проти. Бояться наслідків небезпечного виробництва.

Й таке лихо в нашій області вже було, твердять науковці. Іван Маркевич – кандидат технічних наук, розповідає: у вісімдесятих роках за такою ж технологією видобували уран у Софіївському районі. Наслідки виявились катастрофічними.

В облдержадміністрації заспокоюють: “Атомні системи України” – компанія, яка розробила проєкт, наразі не має дозволу на виробництво урану. Підприємці тільки прицінюються до родовища.

Паралельно із цим в Мінекології йде процедура оцінки можливого впливу на довкілля. Також почався етап громадських обговорень. Він триватиме близько чотирьох місяців. Додають: навіть якщо урядовці погодять виробництво, без згоди місцевих копальні працювати не зможуть.

“Отримати дозвіл на користування надрами можливо. Але ж далі розбудовувати якусь інфраструктуру буде неможливо, якщо громади будуть проти.”

Та обіцянкам влади протестувальники не вірять. Петиція про заборону уранового виробництва вже набрала на сайті президента України понад 1700 підписів.