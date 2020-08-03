Дніпропетровщина – у зеленій зоні

Чотири карантинні зони. З першого серпня країну поділили на сегменти у залежності від рівня розповсюдженості коронавірусу. Дніпропетровщина потрапила до зеленої, найбільш благополучної. У якій чинними є всі попередні правила. І поки підстав переводити наш регіон до іншої зони немає. За минулу добу в області зафіксовано сімнадцять нових випадків COVID-19. Це значно менше, ніж наприкінці минулого тижня. Хоча безпосередньо в Дніпрі інфікованих побільшало.

З сімнадцяти випадків, що зафіксували в нашій області, більшість сталася в Дніпрі – чотирнадцять. Ще двоє інфікованих виявили в Новомосковську. І одного – в Апостолівському районі.

Пацієнт, підключений до апарату ШВЛ, знаходиться у двадцятій першій лікарні. Сьогодні вранці до штучної вентиляції легень під’єднали ще одну пацієнтку. Це 83-річна жінка, що перебуває в лікарні Мечникова. Загалом тут перебувають одинадцять інфікованих COVID – 19.

В цілому по Україні за останню добу плюс 990 нових випадків. Найбільший приріст мають Львівська область та Івано-Франківська. Також в лідерах за кількістю хворих місто Київ. Але останній не увійшов до червоної зони, а залишився в зеленій. Але кожні п’ять днів ситуацію будуть переглядати в залежності від показникІв. На сьогодні між зеленими і червоними зонами закрито кордон для міського і міжміського транспорту.

Щодо решти світу. Загальна кількість заражених COVID – 19 на планеті перетнула межу вісімнадцять мільйонів. На першому місці в антирейтингу США, потім йдуть Бразилія та Індія.

Олена Петроченкова, новини одинадцятого каналу.