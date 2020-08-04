Екстремальні розваги на канікулах

У Дніпрі з десяток підлітків вешталися на даху школи. Прогулянки дітей на висоті 9-ми метрів зафільмував місцевий житель. І виклав відео у соцмережі. Як на інцидент відреагувало керівництво школи та чи матиме він наслідки — дивіться далі.

Це відео зафільмував місцевий житель з вікна своєї оселі. На ньому чітко видно, як група підлітків розважається на даху 142 школи, що знаходиться на житломасиві Ломівський. Діти дісталися даху з заднього двору навчального закладу.

“Власне з цього місця підлітки й забирались нагору. Як з’ясувалось, вони підпирали це каміння, ставали на нього ногами, потім тримались за решітку, вилазили на дах першого поверху. А далі через пожежну драбину вешталися по дахах інших поверхів.”

В керівництві школи кажуть, навіть і подумати не могли, що у дітей виникне ідея залізти на дах та ще і таким чином. Додають — такий випадок у них вперше.

Зараз разом з батьками та вчителями намагаються опізнати дітей.

Але поки що результатів імпровізоване розслідування не дало. Втім у школі кажуть, про правила безпечної поведінки учням розповідають постійно.

Ще в школі кажуть — підлітки часто проводять вільний час на подвір’ї. І чим вони там займаються, прослідити вдається не завжди. Гуляючих дітей помітили й ми. Виявилось, що учні молодших класів в курсі всіх обставин події та навіть здогадуються, хто розважався на даху. Але імена однолітків — не видають.

Тим часом, заступниця директора пообіцяла, що решітку з вікна приберуть та обстежать всю територію школи по периметру, аби унеможливити подібні випадки.

Між тим інцидентом зацікавились у ювенальній превенції. Зараз опрацьовують матеріали та намагаються вийти на батьків дітей.

“Діти ще встановлюються, у звязку з тим, що відео дуже погне, та ми не бачимо, які особи. Адміністративна відповідальність буде застосована до батьків за те, що вони не дотримуються обовязків щодо догляду за своїми малолітніми дітьми.”

Також правоохоронці закликають очевидців подібних випадків, не зволікати, а одразу телефонувати у поліцію.