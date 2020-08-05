У селі В’язівок, що під Павлоградом, сталося масове отруєння. Завершення навчання в школі відзначали першого серпня. 24 людини, а це випускники та їхні батьки, святкували у місцевому кафе. У вівторок п’ятьох з них доправили до лікарні Новомосковська з ознаками гострого отруєння. Сьогодні додалося ще троє. Одна людина перебуває на амбулаторному лікуванні. Усього наразі – 9-ть постраждалих. У закладі, де люди потруїлися, проводять перевірки. Й вже знайшли чимало порушень санітарно-гігієнічних норм.

“Не викликає сумнівів, що це гостра кишкова інфекція, пов’язана з продуктами, з їжею. Насправді, там дуже багато продуктів було з майонезом.”

“Саме який фактор, і що послугувало — нам необхідно ще десь днів 5 на отримання результатів лабораторних досліджень. За результатами перевірки будуть ужиті всі заходи до суб’єкта господарювання, в тому числі і припинення діяльності суб’єкта господарювання.”