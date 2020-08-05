Обережно, баштанні!

Прилавки супермаркетів та ринків заполонили ранні кавуни. У Держпродспоживслужбі попереджають: на початку сезону вони можуть мати велику кількість шкідливих речовин. Як обрати безпечний плід? Та чи можна довіряти портативним вимірювачам нітратів? Експеримент – далі в нашому сюжеті. Увага на екран.

Кругленькі та овальні, з кісточками та без. На прилавках — різномаїття ранніх кавунів. Ціни на різний гаманець. В магазинах ягода вартує від 8 до 20 гривень/кілограм. На стихійних точках продажу — від 10 до 12. А як там із наявністю нітратів? На прохання показати документи продавчиня реагує агресивно.

Інший продавець Руслан — божиться: арбузи перевірені. Без нітратів!

То, як обрати безпечний кавун — у покупців свої методи.

Фахівці ж радять купувати кавуни лише на офіційних ринках та в супермаркетах. Так зробив Ігор і.. пожалкував. Чоловік певен: його дочці стало погано через нафарширований нітратами плід.

Розповідає, високий рівень нітратів зафіксував портативним вимірювачем нітратів. Разом йдемо до тієї ж торговельної мережі, беремо кавун того ж самого сорту. Та ще один — іншого. Просто у магазині заміряємо рівень нітратів портативним приладом.

Аби перевірити правдивість результатів, купуємо кавуни та несемо до обласної лабораторії безпечності харчових продуктів. Там їх маркують, зважують.

Зразки подрібнюють, заливають спеціальним розчином та досліджують на точному обладнанні. Згодом маємо несподіваний результат: у кавунах нітратів насправді у 12 разів менше за норму.

Експерти пояснюють: портативні прилади можуть видавати хибні дані, бо не відкалібровані.

Хоча на око визначити наявність нітратів неможливо, у Держпродспоживслужбі радять не купувати надміру великих кавунів. Додають: отруїтися можна й просто несвіжою ягодою. Отож, запам’ятовуйте! Як правильно обирати кавун.

“Шкіра повинна бути упруга вони не повинні бути м’які. Небажано придбавати тріснуті, підгнилі, також не варто розрізані навпіл та накриті плівкою.”

Також радять не купувати кавуни до початку сезону. Краще протриматися ще 2 тижні.