На Дніпропетровщині – 18 нових випадків коронавірусу

Коронавірус не вщухає. Більш того, в Україні за останню добу зареєстровано черговий антирекорд – 1318 випадків. На першому місці за кількістю інфікованих вже тиждень залишається Львівщина. У нас поки що ситуація стабільна. За минулу добу в області – 18 випадків COVID-19.

За добу у вісімнадцяти мешканців Дніпропетровщини виявили коронавірусну хворобу. Якщо декілька днів тому більшість випадків фіксувалась у Дніпрі. То зараз попереду Кривий Ріг. Тут за добу десять інфікованих. У порівняні з іншими регіонами, Дніпропетровщина виглядає більш менш благополучно. А от на Львівщині коронавірус кожного дня набирає обертів. Загрозливою ситуація залишається на Харківщині та на Івано-Франківщині. Міністерство охорони здоров’я вкотре нагадує про засоби безпеки для населення.

Різко зросла кількість хворих на COVID-19 у Києві. За останню добу сто вісімдесят випадків. На свої сторінці у телеграм каналі мер столиці закликав мешканців бути пильними і серйозно ставитись до загрози.

Щодо решти світу. США й досі потерпає від шаленого напливу коронавірусних випадків. А в Німеччині зафіксували найбільшу кількість нових випадків COVID – 19 за більш ніж три місяці. Причому число інфікованих на добу перевищило тисячу осіб вперше із середини червня. Українське міністерство іноземних справ вчергове провело інформування тур операторів. Але нагадують і про відповідальність самих подорожуючих.

А тим часом вчені всього світу продовжують працювати над препаратами від коронавірусу. На початок серпня є двадцять п’ять потенційних вакцин-кандидатів, які досліджуються клінічно. Шість з них наблизились до завершальної стадії.