Підготовка до школи – у розпалі

До старту навчального року залишились лічені тижні, а перед його початком діти мають пройти профілактичний огляд у педіатра чи сімейного лікаря. Яка довідка потрібна для школи, чи необхідний огляд вузьких спеціалістів та чи не стане на заваді відсутність усіх необхідних щеплень у вашої дитини?

На прийомі у сімейного лікаря – майбутня першокласниця Варвара. Та її брат – девятикласник Данило. Діти вже пройшли профілактичний медичний огляд перед школою. Цілком здорові. На обліку в інших лікарів не перебувають , тож впоралися з усім дуже швидко. Залишилось тільки планове щеплення. І до школи – готові.

Пройти профілактичний огляд перед школою та отримати довідку за формою 086 -1 можна у сімейного лікаря або педітара. Якщо у дитини немає хронічних захворювань, вони просто виписують таку довідку. Якщо ж проблеми зі здоров’ям є, школяр обов’язково має пройти ще й вузьких спеціалістів. Їх огляд обов’язковий і для дітей певного віку.

“Якщо це дитина 6-7 років, і вона йде в перший клас, потрібен офтальмолог. стоматолог, хірург. В 11 років – офтальмолог, хірург. Потрібно ще пройти загальний аналіз крові та сечі. ))

Крім того, батькам слід перевірити – чи мають діти всі необхідні щеплення за календарем. За потреби, зробити їх напередодні навчального року.

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Приймати чи не приймати нещеплену дитину до школи – це рішення за директором навчального закладу. Тож аби не було проблем, лікарі закликають батьків не зволікати – і обовязково робити усі необхідні щеплення. Адже, перш за все,це – здоров’я вашої дитини.