Оновити місто разом

Незабаром мешканці третього Лівобережного зможуть насолодитися прогулянкою в оновленому сквері. Все завдяки допомозі народного депутата Дмитра Кисилевського. Перший етап реконструкції – суботник за участі самих мешканців. А далі – вже повноцінні роботи з реконструкції – за допомоги нардепа.



Чимало мешканців з цього багатоквартирного будинку – прийшли на зустріч з Дмитром Кисилевським. Адже давно мріють про затишний сквер поруч з домом. Аби люди розуміли як виглядатиме оновлене місце відпочинку – на мольбертах їм розставили проектні фото.

Крім того, депутат привіз з собою чимало фарби та інструменту для суботника. Адже з нього й почнеться реконструкція. Люди жваво беруться до роботи. Викопують старі шини, фарбують гойдалки та усіляко підготовлюють цю ділянку до оновлення. Один з мешканців Євген, каже – мешкає тут вже понад 10 років. Коли зрозумів, що під лежачий камінь вода не тече — звернувся до Дмитра Кисилевського за допомогою:

Чи не найбільше реконструкції скверу зраділи молоді матусі. Адже для дітей тепер з’явиться затишне та комфортне місце для прогулянок.

Дмитро Кисилевський каже: його прямий обов’язок – це законотворчість. Однак він завжди оперативно реагує на звернення мешканців його округу. Спочатку звертався до міськради – щодо реконструкції цього прибудинкового скверу. Там відповіли – таких робіт найближчим часом не планують. Тому й вирішив втілити ідею в життя разом з мешканцями:

Роботи з реконструкції скверу триватимуть два місяці. Обіцяють зробити все якісно, щоб цей сквер якомога довше слугував людям.