Дев’ятеро постраждалих пасажирів та водій, який буквально дивом вижив

Ані дня без резонансної аварії у Дніпрі. Зранку біля автовокзалу у маршрутку повну пасажирів влетіла вантажівка! Чому її водій не впорався із кермом та у якому стані постраждалі від його маневру?

Наш Єгор Ромахло з місця ДТП

“Автотроща сталася на з’їзді з віадуку на вулиці Щепкіна. Вантажівка рухалася у бік автовокзалу. Раптом – вискочила на зустрічну смугу та протаранила маршрутку. Ви тільки подивіться – якої сили був удар! Дивом – обійшлося без жертв “))

Удар прийшовся саме на водійське місце. Передня ліва частина спринтера вщент розтрощена. Колесо – ледь тримаєтсья. Представники компанії-перевізника готують маршрутку до евакуації. Їм вдалось почути версію керманича вантажівки.

Вантажівка стоїть у сотні метрів від місця аварії. Сюди її відігнав сам водій. Наразі з ним тривають сілідчі дії. А от керманича протараненої ним маршрутки – шпиталізували. Як і його пасажирів.

Найбільш травмованих – а це два чоловіки – рятують у лікарні Мечникова.

Загалом у ДТП постраждало аж десятеро людей. Усі – вже отримали медичну допомогу у різних лікарнях Дніпра. У поліції вже розпочали розслідування.

Наразі водію вантажівки загрожує штраф або обмеження волі на строк до трьох років.