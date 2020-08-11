Дев’ятеро постраждалих пасажирів та водій, який буквально дивом вижив
Ані дня без резонансної аварії у Дніпрі. Зранку біля автовокзалу у маршрутку повну пасажирів влетіла вантажівка! Чому її водій не впорався із кермом та у якому стані постраждалі від його маневру?
Наш Єгор Ромахло з місця ДТП
“Автотроща сталася на з’їзді з віадуку на вулиці Щепкіна. Вантажівка рухалася у бік автовокзалу. Раптом – вискочила на зустрічну смугу та протаранила маршрутку. Ви тільки подивіться – якої сили був удар! Дивом – обійшлося без жертв “))
Удар прийшовся саме на водійське місце. Передня ліва частина спринтера вщент розтрощена. Колесо – ледь тримаєтсья. Представники компанії-перевізника готують маршрутку до евакуації. Їм вдалось почути версію керманича вантажівки.
Вантажівка стоїть у сотні метрів від місця аварії. Сюди її відігнав сам водій. Наразі з ним тривають сілідчі дії. А от керманича протараненої ним маршрутки – шпиталізували. Як і його пасажирів.
Найбільш травмованих – а це два чоловіки – рятують у лікарні Мечникова.
Загалом у ДТП постраждало аж десятеро людей. Усі – вже отримали медичну допомогу у різних лікарнях Дніпра. У поліції вже розпочали розслідування.
Наразі водію вантажівки загрожує штраф або обмеження волі на строк до трьох років.