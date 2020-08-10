Як правильно поводитися під час вибуху та зупиняти кровотечу постраждалим

У Дніпрі ативно тренують вже досвідчених копів, які планують стати поліцейськими офіцерами громади! Оперативно та професійно реагувати на надзвичайні ситуації вчать близько півтори сотні правоохоронців з усієї України.

75 днів навчання. На базі Дніпровського університету внутрішніх справ спеціальні заняття для поліцейських стартували ще в липні.

“Розпочато підготовку поліцейських офіцерів громади. Наразі в університеті проходять підготовку 121 поліцейський з 16 областей України. ”

Полісмени відшліфовують навички реагування у типових та нетипових ситуаціях, ази тактичної та вогневої підготовки, взаємодії з громадськістю. На наших очах – вчаться працювати із вибухівкою.

“Близько трьох тисяч боєприпасів щороку знаходять люди на території регіону. А ще враховувати треба, що сучасні боєприпаси. Також працюють і правоохоронці, і гуманітарне розмінування на Сході нашої держави.”

Падати ногами в бік вибуху, обличчям вниз, закривши руками вуха та шию і обов”язково відкрити рота.

З цієї ж причини небезпечну знахідку не слід фотографувати, каже експерт. Будь-які дії з мобільним краще робити за укриттям. Наприклад, за рогом будівлі.

“Ми вивчаєм, повторюєм, хтось, можливо, оновив знання свої із законодавства, нормативно-правової бази діяльності поліції. Хтось може щось нове вивчив. Нас навчають контраварійному водінню. Нас навчають протидії домашньому насильству в сім’ї.”

Навчатимуться копи до середини вересня. Після того, найкращі з них зможуть стати поліцейськими офіцерами громади.