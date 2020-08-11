Без води, централізованого опалення та соцпідтримки

Мешканці Таромського роками потерпають через бездіяльність чиновників. Ще 2008-го частину міста віддали в підпорядкування області. Відтоді, кажуть люди, їхні багатоповерхівки перестали обслуговувати.

Важко стало отримати й соціальну допомогу. Тему продовжить Владислав Авдієнко

Пані Ніна показує запаси води.

Каже, їхній будинок на околиці Таромського комунальники майже не обслуговують. 12 років тому міськрада передала його та ще низку будівель на баланс області – закріпила за Горківською сільрадою. Нові межі міста проклали просто посеред населеного пункту.

“Вулиця Народна. Просто по ній, твердять місцеві, проходить адміністративно-територіальна межа. Ось тут закінчується місто Дніпро. А вже буквально за декілька кроків починається Дніпровський район.”

У багатоповерхівках відключили централізоване опалення, змусивши людей перейти на індивідуальне. Стара інфраструктура тріщить по швах.

А Горківська сільрада, якій передали території, теж відмовляється брати їх на баланс. Зась там отримати й соцдопомогу.

Чому покинули людей напризволяще – дізнаватися вирушаємо до Горківської сільради. Голова не на місці. Телефоном пояснює: не обслуговують будинки, бо не мають таких грошей.

В Таромському управлінні міськради пояснюють: й раді б допомогти. Проте виділяти кошти на вулиці, що їм не підпорядковані, забороняє закон.

Території, через які точаться суперечки, вже декілька років намагаються приєднати назад. Ще 2017-го міськрада Дніпра ухвалила відповідне рішення, його підтримали й у Горківській сільраді. Далі все залежить від обласних чиновників та нардепів.

У облраді запевнили, роблять все що в їхніх силах. Аби пришвидшити процес, місцевим радять звернутися із листом до свого обласного депутата. Поки чиновники перекладають відповідальність один на одного, місцевим доводиться відстоювати свою позицію самостійно. Зареєстрували онлайн-петицію.

Обіцяють дійти аж до президента.

