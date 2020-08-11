Тренінги для водіїв та кондукторів тролейбусів

Щодня по дві з половиною години. Стільки часу витрачають водії та кондуктори тролейбусів на тренінгах, аби навчитись коректно обслуговувати пасажирів із інвалідністю. А саме, правильно допомагати, супроводжувати та пояснювати інформацію маломобільним групам населення.

Люди з інвалідністю зголосились допомогти водіям та кондукторам тролейбусів навчитися правилам перевезення та допомоги маломобільним громадянам. З цим часто виникає чимало питань, — каже Сергій. Чоловік додає: розповсюджена проблема — це коли транспорт занадто далеко під’їжджає від бордюру.

Як правильного паркувати транспорт, як допомоги занести візок у салон та щось пояснити у випадку, якщо людина має вади зору чи слуху. Про всі ці нюанси й розповідають на тренінгах. Загалом лекції слухають понад 700 працівників транспортної інфраструктури. Олександр не пропустив жодного заняття. Каже — дізнався багато нового та закріпив те, що і раніше знав.

Ці курси у Дніпрі – вперше. Розпочали ще наприкінці червня і вже встигли провести майже 50 тренінгів. Ініціаторка проєкту Ольга каже — прогрес є. Водії та кондуктори уважно слухають, аналізують, а головне — вчаться.

Надалі планують проводити подібні тренінги регулярно, та розробляти нові програми задля покращення життя майже двох тисяч маломобільних людей у Дніпрі.