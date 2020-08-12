360 ДТП за участю пішоходів сталося на Дніпропетровщині з початку 2020-го

Майже в половині з них травмувались діти. А щойно розпочнеться навчальний рік – маленьких учасників дорожнього руху на вулицях лише побільшає. Для підвищення їхньої безпеки у Дніпрі стартував місячник “Увага! Діти на дорозі!”.

Правила дорожнього руху — єдині для всіх. Щоправда, більшість пішоходів про це забуває. Особливо нехтують правилами діти. Та у разі нещасних випадків, відповідальність зазвичай лягає виключно на водіїв. Аби вкотре згадати ПДР у Дніпрі стартував місячник “Увага! Діти на дорозі!”.

“Найбільш безпечне місто — це те місто, в якому безпечно почуваються саме діти. Але, на жаль, не всі з них можуть знати або розуміти правила дорожнього руху, тому водії мають бути уважними”.

Протягом серпня у рамках місячника лекції прослухають понад 2 тисячі водіїв громадського транспорту. Їхню увагу акцентуватимуть на безпечному русі біля шкіл та дитячих майданчиків.

До того ж в маршрутках, трамваях та тролейбусах ще з’являться спеціальні плакати. Все — аби привернути увагу до безпеки дітей на дорогах міста.

В’ячеслав за кермом автобуса вже майже 10 років. Певен – пояснити дитині правила дорожнього руху — задача батьків. Водії ж, в свою чергу, мають лише виконувати свою роботу. Утім, на практиці доводиться ще й пильнувати, аби під колеса зненацька не вискочив чийсь малюк.

Триватиме місячник до 28 серпня. Лекції з безпеки на дорозі за цей час планують провести у 18 АТП.