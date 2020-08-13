Скандал навколо можливого видобутку урану на Дніпропетровщині

Резонансний скандал вже майже місяць не вщухає навколо можливого видобутку урану на Дніпропетровщині. Представники компанії, яка розпочала роботи, нарешті зустрілися з обуреними мешканцями Миколаївки. Нагадаємо – саме біля цього селища планують облаштувати одне з урановидобувних підприємств.

Окрім директора “Атомних енергетичних систем України” до селища приїхала ціла команда спеціалістів – аби розповісти – хто вони та що саме збираються робити. Без емоцій – не обійшлося.

У сільраді Миколаївки сьогодні – гаряче. Представники компанії ” Атомні енергетичні системи України” намагаютсья презентувати свій проєкт з видобутку урану.

Та от чомусь ще місяць тому – коли населення Дніпропетровщини тільки дізналося про можливу розробку уранових рудників біля власних домівок – поспілкуватися з людьми ніхто не схотів. Результат – масові мітинги та протести. У тому числі – під обласною радою.

На акції протесту виходили цілі села. Адже у планах компанії – отримувати уран з двох родовищ, які охоплюють територію декількох районів. Перше підприємство хочуть облаштувати неподалік П’ятихаток – а друге у Дніпровському районі, якраз між сілами Миколаївка та Сурське.

І тепер – після цілої хвилі протестів – представники компанії вирішили спробувати поспілкуватись з найактивнішими місцевими мешканцями. Ба більше – привезли з собою проєктор аби показати – уран то зовсім не страшно. Та й взагалі – ніхто поки не каже про його видобуток.

Та люди у це – не вірять. І невеличке приміщення сільради ледве втримує шквал шаленних емоції.

Під крики та протест людей – підприємці збирають речі та покидають сільраду. Активісти ж підсумовують цю вкрай “продуктивну” зустріч.

Найбільше людей цікавить – як компанія отримала усі дозволи та чому в жодного державного органу не виникло ніяких питань.